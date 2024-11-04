Aşkın Olayım şarkısıyla İcardi ile özleşen şarkıcı Simge Sağın, sık sık İcardi hakkında da açıklamalar yapıyordu. Bir dönem gönlünü kaptırdı iddialarıyla gündeme gelen Simge son yaptığıyla gündem oldu. Wanda Nara ile Icardi’nin ayrıldığı haberlerinin konuşulduğu sırada Simge Sağın taktığı peruğu ile pozlar verdi. Bu pozları görenler ise Simge Sağın ile Wanda Nara’nın benzerliğine kayıtsız kalamadı.

Simge Wanda Nara ve İcardi İddialarını Reddetmişti

Son dönemlerde iddiaların çok fazla gündeme gelmesi sonrasında şarkıcı ilk kez bir açıklama yapmıştı. Açıklamasında “İnsanlar kafalarında bir takım yakıştırmalar yapıyorlar ve buna inanıyorlar. Evli olmasına rağmen bana ‘yenge’ diyorlardı, iyice durumu abarttılar. Çok tatlı bir aile ve ben ailelere hep saygılıyımdır” diyerek iddiaları kapatmaya çalışan Simge’nin son hali ise yeniden iddiaları gündeme getirdi.

Simge’nin verdiği yeni poz Wanda Nara’ya çok benzetildi. Wanda Nara ile rapçi L-Gante’nin pozlarının gündemde bomba gibi düştüğü bir dönemde Simge’nin Wanda Nara’ya çok benzer şekilde pozlar paylaşması eleştiri topladı.

İşte o pozlar;