Kanal D ekranlarında yayınlanan Annem Ankara dizisinde dizinin ilk bölümünden itibaren bir anlatıcı yer alıyordu. Dizideki hikayeleri anlatan bu kişinin oyuncu kadrosundan mı yoksa başka bir oyuncu mu olduğunu merak edilirken gizemli sesin kim olduğu ortaya çıktı. Pek çok kişinin sosyal medyada da tahmin yürüttüğü isimler arasında yer alan oyuncusunun dizide rol almasa da seslendirme konusunda diziye destek verdiği öğrenildi.

Annem Ankara Seslendiren Kim, Hangi Oyuncu?

Annem Ankara seslendiren kişi Okan Yalabık. Annem Ankara dizisinde Bergüzar Korel, Mehmet Günsür gibi önemli oyuncular rol alıyor ve diziden beklentiler yüksek. Dizideki hikayeyi bir yandan anlatan dış sesin kim olduğu merak edilirken Kanal D tarafından konu ile ilgili yeni bir paylaşım yapıldı.

Annem Ankara dizisini anlatan kişinin Okan Yalabık olduğu belirtildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Okan Yalabık diziyi seslendirdiği bazı anlarda çok zor konuştuğunu ve dizinin hikayesinden de çok etkilendiğini belirtti. Diziyi izleyenler diziye Okan Yalabık’ın gözünden bakıyor ve ünlü oyuncunun sesi ile birlikte dizideki hikayeler bir bir ekranlara taşınıyor.

Annem Ankara Hikayesi Yeni Sezona Taşınabilir

Dizi yayınlandığı ilk günden itibaren yüksek izlenme oranlarına ulaşmayı başardığı gibi gelecek sezonlar içinde şimdiden onay almayı garantilemiş gözüküyor. Yeni bölümlerin yayınlanması ile birlikte daha da derinleşen hikayede çocukları için savaşan bir annenin başına gelenler bölüm bölüm Kanal d ekranlarında yayınlanıyor.