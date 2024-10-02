Geçtiğimiz yıl Show TV’de ilk sezonu yayınlanan Bahar, kısa sürede Türkiye’nin sevilen yapımları arasında yer aldı. Yakaladığı popülerlik ile birlikte 2. sezon onayı da alan diziye yeni sezonda yeni isimler dahil oldu. Bu isimlerden birisi de Bahar 2. sezon 2. bölümünde rol almaya başlayan Kiraz karakteri oldu. Diziyi izleyenler Kiraz karakterini daha önce görmüş olsa da kim olduğunu hatırlayamadı. Peki, Bahar dizisindeki Kiraz kim? İşte merak edilen o isim…

Bahar Dizisindeki Kiraz Kim?

Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinin yeni sezonu yine herkesi ekrana kilitledi. Yayınlandığı ilk sezonuyla dikkat çeken ve izlenme rekorları kıran Bahar dizisinin ikinci sezonu da başarılı bir başlangıç yaptı. Dizinin yeni sezonunda kadrosu da genişledi. Yeni sezonda kafedeki bir şef olarak karşımıza çıkan Kiraz’ın hikayede çok daha fazla yer alacağı görüldü. Daha önce Yargı dizisinde de rol alan Kiraz rolünü canlandıran oyuncu Zeynep Atılgan.

Zeynep Atılgan Kimdir?

2002 doğumlu Zeynep Atılgan Marmara Üniversitesi İngilizce Fizik Bölümü’nü kazandı. Oyunculuğa ilgi duyması ile bu alana yönelen oyuncu, 2018 yılında ilk deneyimini yaşadı. Othello isimli tiyatro oyunu ile sahnelere adım atan Zeynep Atılgan, Arka Sokaklar ve Yargı dizisinde rol almıştı.