Türkiye’nin en beğenilen film serilerinden birisi olan Çakallarla Dans için yeni bir heyecan başlıyor. Çakallarla Dans 7 olarak vizyonda geri sayıma geçti. 6 Aralık itibariyle vizyona girecek film için geçtiğimiz akşam gala yapıldı. Galanın yapılmasıyla birlikte filmde yer alan oyuncular galada yer alarak açıklamalar yaptı. Ancak gözler Çakallarla Dans takımının efsane ismi İlker Ayrık’ı aradı. Ancak filmde İlker Ayrık’ın yer almaması, soru işaretleri oluşturdu. Peki, Çakallarla Dans 7 İlker Ayrık neden yok? İşte merak edilenler…

Çakallarla Dans 7 İlker Ayrık Neden Yok?

Çakallarla Dans 7’de İlker Ayrık yer almadı. Kendi kabuğuna çekilen ve çiftlik kurarak orada vakit geçiren İlker Ayrık bir süre projelerden de uzak kalma kararı aldı. Bu nedenle de filmin yeni serisinde İlker Ayrık dahil edilmedi. Oyuncunun serinin tamamında mı olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak konuyla ilgili yapım ekibinden ve İlker Ayrık’tan bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle oyuncunun filmin devamında ve yeni projelerde yer alıp almayacağı bilinmiyor.

Çakallarla Dans 7 Oyuncuları

Çakallarla Dans 7 oyuncuları şöyle;