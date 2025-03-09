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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Pınarhisar’da ziyarete açıldı haberi

KIRKLARELİ (AA) - Çanakkale Savaşlarından kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Pınarhisar ilçesinde ziyarete açıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan B...