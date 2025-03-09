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Devlet desteğiyle sera kuran kadın çiftçi, işini büyütmeyi hedefliyor haberi
Polisan Holding’in 2024’te brüt karı 1,45 milyar lira oldu haberi
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Çanakkale’de darbedilen kişi hayatını kaybetti haberi
Meriç Nehri, Türkiye’nin “su sporları merkezi” olacak haberi
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Pınarhisar’da ziyarete açıldı haberi
Kocaeli Bilim Merkezi, ziyaretçilerini bilimi yaşayarak keşfe çıkarıyor haberi
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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Pınarhisar’da ziyarete açıldı haberi

KIRKLARELİ (AA) - Çanakkale Savaşlarından kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Pınarhisar ilçesinde ziyarete açıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan B...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Pınarhisar’da ziyarete açıldı haberi

Çanakkale Savaşlarından kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu “Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi” Pınarhisar ilçesinde ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca “Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale” sloganıyla yola çıkan mobil müze, ilçe meydanında kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Ziyaretçiler, kurulan müzede savaş dönemine ait materyal ve objeler ile videoları yakından inceledi.

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