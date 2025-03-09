Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Pınarhisar’da ziyarete açıldı haberi

Çanakkale Savaşlarından kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu “Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi” Pınarhisar ilçesinde ziyarete açıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca “Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale” sloganıyla yola çıkan mobil müze, ilçe meydanında kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Ziyaretçiler, kurulan müzede savaş dönemine ait materyal ve objeler ile videoları yakından inceledi.
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