Sezon finalleri ile kritik anlarda hikayeyi noktalayan diziler bu yıl da ekranlarda yer almaya devam edecek. Yeni sezon onayı alan dizilerin yanı sıra yeni diziler de ekranlarda yer almaya devam edecek. Show TV, Kanal D, ATV, NOW, Star ve TRT gibi kanallardaki diziler için böylece yeni iddialı yapımlar da yeni sezonda ekranlara taşınacak.

Hangi Diziler Ekranlarda Olacak?

Geçtiğimiz sezona damga vuran diziler bu yıl da ekranlarda olmaya devam edecek. Fenomen diziler bu yıl en çok izlenen dizi olmak adına yarışacak. İşte bu yıl ekranlarda yer almaya devam edecek diziler;

Bahar

İnci Taneleri

Kızılcık Şerbeti

Yalı Çapkını

Kuruluş Osman

Kızıl Goncalar

Sandık Kokusu

Bu dizilerin yanı sıra ekranlara yeni diziler de gelecek. Bu diziler arasında Deha, Bir Gece Masalı, Karadut ve Kör Nokta gibi yapımlar dikkat çekiyor. Yeni başlayacak diziler ise şöyle;