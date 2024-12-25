Türkiye’de yayınladığı reklamlar ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Gassal dizisi yayına başladı. TRT’nin Tabii platformunda yayınlanan dizinin ilk sezonu ekranlara gelirken farklı konusu ile dizi kısa süre içerisinde gündem oldu. Dizinin yeni bölümleri ekranlara gelmeye devam ediyor. İzleyenler ve kısa süre içerisinde diziyi bitirenler dizinin 2. sezonunda yaşanacakları merak ediyor. Peki, Gassal 2. sezon var mı? Gassal dizisi için 2. sezon planlaması yapıldı mı?

Gassal 2. Sezon Var mı?

Gassal’ın 2. Sezonuna yönelik henüz resmi bir paylaşım yapılmadı. Ancak ilk sezonun ilgi görmesi ile birlikte dizinin 2. sezon onayının da kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor. Dizinin ilgi çeken yapıda olması ise 2. sezon onayının kesin bir şekilde verileceği konusunda izlenim uyandırıyor.

Gassal Dizi Konusu Ne?

Gassal olan Baki, kimsesiz insanların cenazesini yıkayan bir kişidir. Yaşadığı bu durum onu derinden etkiler. Kimsesiz insanların çaresizliğini görmeye başlayan Baki onlar gibi olmamak için karar verir ve bu konuda yeni bir hayat için adım atar. Sosyalleşmeyi ve 30 yaşına kadar sakındığı şeylerden geri kalmamayı hedefleyen Baki için her şey artık değişecektir. Gassal oyuncuları ise şöyle;