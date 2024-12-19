Hafta içi her gün ekranlara gelen günlük dizilerden bir tanesi olan Kan Çiçekleri için son dönemlerde final iddiaları konuşuluyordu. Konu ile ilgili resmi bilgiler geldi ve Kanal 7 yönetimi dizi için final kararı aldı.

Kan Çiçekleri Final Yapıyor

Ömer Baykul ve Halil İbrahim Ünal tarafından yönetilen dizide Yağmur Yüksel ile Barış Baktaş rol alıyordu. 434. bölümü itibarıyla final yapacak dizinin reytinglerde beklenen dönüşü alamadığı ve büyük final ile projeye son verileceği öğrenildi.

10 Ocak 2025 tarihinde yayınlanacak son bölümü ile ekranlara veda edecek olan dizi en çok diziyi izleyenleri üzmüş durumda. Dizinin son bölümlerine özel olarak çekimler Mardin’de yapılacak. Son iki günün Mardin’de geçecek olan dizi sevenlerin beğeneceği bir final ile ekranlara veda edecek.

Kan Çiçekleri Oyuncuları

Kan Çiçekleri oyuncuları şöyle; Barış Baktaş, Yağmur Yüksel, Nalan Örgüt, Erol Yavan, Yılmaz Ulutaş, Göksel Kayahan, Ceyda Pınar, Gökhan Gürdeyiş, Nazan Bayazıt, Dilan Düzgüner, Hasan Ballıktaş, Hilal Kuvvet, Ekrem Aral Tuna, Dilek Güler, Buse Bedir, Nuray Şerefoğlu, Oğuz Okul, Hakan Durmuş, Zeynep İkra Özköse ve Mertcan Öztürk.