Kanal D’nin Pazartesi akşamları yayınlanacak yeni dizisi Uzak Şehir oldu. Pazartesi gecesindeki güçlü rekabette yer alacak Uzak Şehir’in ilk sahneleri büyük ilgi gördü. Çekim alanları ve müzikleriyle çok konuşulacak olan dizi için en çok merak edilen Uzak Şehir çekim yeri oldu. Diziyi izleyenlerin merak ettiği o yer belli oldu.

Uzak Şehir Nerede Çekiliyor?

Uzak Şehir, Mardin’in Midyat bölgesinde çekiliyor. Tarihi dokunun iyi bir şekilde ekranlara yansıtıldığı dizide özel bir çalışma gerçekleştiriliyor. Midyat’ın tanıtımına da destek olan dizinin hikayesi nedeniyle uzun bir sürede burada kurulan çekim alanlarında çekileceği belirtildi. Çekim alanının yanı sıra Uzak Şehir’in De Mardin adlı şarkısı da büyük ilgi gördü. Üstelik bu şarkıda ünlü bir şarkıcının imzası olması kısa sürede popülerlik kazanmasını sağladı.

Uzak Şehir’in Şarkısı De Mardin’i Kim Yazdı?

De Mardin şarkısı Sezen Aksu tarafından yazıldı. Her bir detayıyla özel bir proje olarak ekranlara getirilen Uzak Şehir’in Dünyaca ünlü besteci Joaquin Rodrigo’nun gitar konçertosuna Sezen Aksu’nun Türkçe sözler yazdığı ve De Mardin olarak da şarkının ortaya çıktığı görüldü.

De Mardin Şarkısı Sözleri

Be Mardin, Nemrut’un çileli yıldızı

Kadınlarının daha kızken ağarırmış kan kınası gür saçları

Yıkarmış bütün günahları

De Mardin de hadi

En imtiyazsız, en yok en kayıt dışı

Kaç isyan var, kaç tevekkül, kaç çıbanın başı

Anlatmalı esasını hadi

Ne rızam var ne kaldı gözüm yaşı

De Mardin ben susturulduğun söz hakkınım

Kaydet ki şahidiyim bütün o koparılan kadınların kanı

Kendisini asırlar boyu doğuran o kül Zümrüt-ü Anka’nın.