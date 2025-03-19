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“Ramazan ve Ramazaniyyeler” sergisi Süleymaniye’de açıldı haberi
Marmara mercanları uzun süreli müsilaj karşısında savunmasız kalabilir haberi
Sağlık okuryazarlığı ve doğru beslenmeyle aşırı tuz tüketimi önlenebilir haberi
İBB’deki “terör ve örgütlü suçlar” soruşturmalarında 79 şüpheli gözaltına alındı haberi
Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Müsabakaları Edirne’de başladı haberi
Kapıkule’de bir tırda 44 kilo 306 gram uyuşturucu ele geçirildi haberi
Lüleburgaz’da polis ekipleri trafik denetimi yaptı haberi
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Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle buluştu haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Uğur Turan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı. Vali Turan, bir düğün salonunda düzenlenen programda, 110 yıl önce Türk milletin...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle buluştu haberi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

Vali Turan, bir düğün salonunda düzenlenen programda, 110 yıl önce Türk milletinin yedi düvele karşı Çanakkale’de verdiği varoluş mücadelesinde kesin zafer elde edilerek “Çanakkale Geçilmez” sözünün tarihe bir destan olarak yazıldığını söyledi.

Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış vatanın bekası için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacağını ifade eden Turan, şehitlerin ve gazilerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.

Şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrada orucunu açmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Turan, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

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