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Kırklareli Valisi Turan’a ziyaretler haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.Vali Turan, PTT Başmüfettişi Yunus Tahan, Kırklareli PTT Başmüdürü Serdal Bursalı ve İş Müfettişi Turan Bayram, İnece Belediye Başkanı İlhan Arı ile Kayalıköy Barajı Sulama Kooperatif...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli Valisi Turan’a ziyaretler haberi

Kırklareli Valisi Uğur Turan'a ziyaretler sürüyor.

Vali Turan, PTT Başmüfettişi Yunus Tahan, Kırklareli PTT Başmüdürü Serdal Bursalı ve İş Müfettişi Turan Bayram, İnece Belediye Başkanı İlhan Arı ile Kayalıköy Barajı Sulama Kooperatifi Başkanı Tacettin Kolay'ı makamında kabul etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, kentin gelişmesine destek olan herkese teşekkür etti.

Turan, gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

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