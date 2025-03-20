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Kırklarelili şair 58 yılda yazdığı şiirlerle 7 kitap yayımladı haberi

- Şair Alaeddin İkican: - "Bir şiirin kaliteli olması için o şiir tamamen hayal olmayacak, tamamen gerçekle de insanı boğmayacak. Hayal de gerçek de olacak ki insanın gönlüne, ruhuna hitap etsin"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklarelili şair 58 yılda yazdığı şiirlerle 7 kitap yayımladı haberi

ÖZGÜN TİRAN – Kırklarelili 68 yaşındaki Alaeddin İkican, ilkokulda yazmaya başladığı şiirlerini 58 yılda 7 kitapta topladı.

İkican, ilkokul 3. sınıfta katıldığı bir şiir yarışmasında birinci oldu.

Birincilikle şiire olan ilgisi artan İkican, hayatının büyük bir bölümünü şiire adadı.

Bugüne kadar yazdığı binden fazla şiiri 7 kitapta toplayan şair, Azerbaycan, Hollanda, KKTC, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelerde şiirlerini tanıtma fırsatı buldu.

Türkiye'de de yaklaşık 50 il ve ilçede düzenlenen etkinliklerde şiirlerini seslendiren İkican, 4 yıldır Kırklareli Kültür Sanat ve Edebiyatçılar Derneği (KIRKSEDER) başkanlığını yürütüyor.

– Kitap sayısını artırmak istiyor

İkican, AA muhabirine, yazdığı her şiirin öyküsü ve anısının olduğunu söyledi.

Şiir yazmaya çok küçük yaşta başladığını anlatan İkican, yurt içi ve dışında katıldığı etkinliklerde şiir üzerine güzel çalışmalar yaptığını belirtti.

Yurt dışında şiir üzerine etkinliklere katıldığını ifade eden İkican, 36 şiirinin Türk sanat müziği, Türk halk müziği, tango ve tasavvuf formatında bestelendiğini kaydetti.

Binlerce şiir yazdığını vurgulayan İkican, “Her an duygularıma kapılıp duygularım esiri olarak aklımdan geçenleri şiire dökebiliyorum. Sevgiden Ötesi Yok adlı ilk kitabımı 2004 yılında çıkardım. İnanın o zamanki duygularım, insanın bir çocuğu olduğu zaman nasıl mutlu oluyorsa o mutluluğu yaşadım. 3-4 yılda bir kitap çıkartmak suretiyle 2017 yılına kadar 7 kitap çıkardım. Bu sayıyı artırmak istiyorum.” diye konuştu.

Şiir yazmanın kolay ancak bunu sürdürerek şair olmanın zor olduğunu ifade eden İkican, şunları kaydetti:

“Gerçek şair hakikatten duygularına esir olmuş, hayatını şiirle birleştirmiş kişilerdir. Şairleri zaten genelde nasıl anımsarız, ince ruhlu, duygu yüklü sanatçılar olarak. Kırılganlardır çünkü ince ruhludurlar, çabuk alınırlar. Etkilenirler her konuda. Bir abimizin dediği gibi, 'şairin mayası yarasıdır, şiiri yazacak mayan olmalı, hiç kapanmayan yaran olmalı'. Demek ki şiirden etkilenmek için duygularınla yaranın birleşmesi lazım. Bir şiirin kaliteli olması için o şiir tamamen hayal olmayacak, tamamen gerçekle de insanı​​​​​​​ boğmayacak. Hayal de gerçek de olacak ki insanın gönlüne, ruhuna hitap etsin. İnsanda şiir duygusu varsa her an her yerde yazabilir. Benim inancıma göre herkes yazabilir. Kaliteli yazmak için kaliteli şair olmak lazım.”

Şiiri, edebiyatı ve sanatı gençlerle buluşturmak amacıyla etkinlikler düzenlediğini ifade eden İkican, çok kişiyi şiir yazmaya başlattığını sözlerine ekledi.

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