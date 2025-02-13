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Edirne’de yarım asırdır evli çift, mutluluklarını huzurevinde de sürdürüyor haberi
Şişecam 90. yılını kutluyor haberi
Balıkesir’de 10 yılda 4 bin çocuğa gönüllülerce müzik eğitimi verildi haberi
Görme engelli çift, 15 yıldır hem kendisine hem topluma ışık oluyor haberi
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı haberi
Limak İnşaat’ın “Diamond of Skopje” projesinde tapu ve daire teslimleri başladı haberi
Merakla başladığı tespih yapımında ustalaşıp dükkan açtı haberi
Türkiye Sigorta, yeni dijital asistanı Bilge’ye Sor’u kullanıma açtı haberi
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Kırklareli’nde kanser hastalarına moral için konser düzenlendi haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kanser hastalarına moral ve motivasyon için türkü ve şiirler seslendirildi.Kırklareli Kanser Savaş Derneği ile Kırklareli Kültür, Sanat ve Edebiyatçılar Derneği işbirliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştiri...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde kanser hastalarına moral için konser düzenlendi haberi

Kırklareli'nde kanser hastalarına moral ve motivasyon için türkü ve şiirler seslendirildi.

Kırklareli Kanser Savaş Derneği ile Kırklareli Kültür, Sanat ve Edebiyatçılar Derneği işbirliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte dernek üyelerince türküler söylendi.

Etkinliğe katılan bazı vatandaşlar, alkışlarla türkülere eşlik etti. Etkinlik şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Kanser Savaş Derneği Başkanı Remzi Berkel, kanser hastalarına moral ve motivasyon vermek amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

Zorlu geçen kanser tedavisi sürecinde moral ve motivasyonun büyük önem taşıdığını ifade eden Berkel, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Belediye Başkanı Derya Bulut, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş da katıldı.

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