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İklim değişikliği Türkiye’nin pamuk üretim haritasını değiştirebilir
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Kocaeli’de şehitlerin mezarları çiçeklerle donatıldı
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı
Kırklareli’nden kısa kısa
Kırklareli’nde Kriz Uyum Merkezi Kıymetlendirme Toplantısı yapıldı
Balıkesir’de personel servisinin devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı
Tekirdağ’daki Atatürk Konutu’nda Ulu Başkan’dan hatıra kahve fincanı sergileniyor
Edirne, Balkanlar’ın “spor merkezi” olacak
VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
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Kırklareli’nden kısa kısa

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Kırklareli’nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) – Kırklareli Valisi Uğur Turan, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Turan, Eriklice ve Koyunbaba köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların isteklerini dinleyen Turan, devam eden eğitim, sağlık, tarım, hayvancılık, ulaşım, altyapı projelerini anlattı.

– Yol yapım çalışması

Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Salih Bilinmez Caddesi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkan Vekili Serhat Özgen, yol yapım çalışmalarını inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Özgen, yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

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