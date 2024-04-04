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Kocaeli Valisi Yavuz, AA’nın 104. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Kocaeli Valisi Yavuz, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatlarıyla kurulan ve basın dünyasının saygın kuruluşları arasında yer alan Anadolu Ajansının, milli mücadele döneminden bu yana Türkiye’nin sesini dünyaya duyurma görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam ettiğini belirtti.

AA’nın, kurulduğu günden bu yana başarılı çalışmalara imza attığını, halkın doğru bilgilerle aydınlatılması konusunda hizmet kalitesinden ödün vermediğini anlatan Yavuz, Anadolu Ajansının habercilik alanında daima öncü bir kuruluş ve güvenilir haber kaynağı olduğunu vurguladı.

Yavuz, “Köklü geçmişi, birikimi ve sahip olduğu ileri teknolojinin yanı sıra doğru tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla basınımızın gelişmesine büyük katkı sağlayan Anadolu Ajansının daha nice gurur dolu yılları geride bırakacağına inanarak, tüm ajans çalışanlarını kutlar, başarılarının devamını dilerim.” ifadelerini kullandı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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AA

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