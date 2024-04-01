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“Parish”, ABD İle Aynı Anda TV+’ta

Yeni suç dizisi "Parish", ABD ile aynı anda Türkiye'de ilk kez ve sadece TV+'ta seyirci karşısına çıktı.

Yayınlanma:
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Şirketten yapılan açıklamaya göre ilk bölümü bugün yayınlanan Parish dizisinin başrolünü, “Breaking Bad” ve “Better Call Saul” dizilerinde Gus Fring karakterini canlandıran Giancarlo Esposito üstleniyor.

BBC’de yayınlanan “The Driver” dizisinden uyarlanan dizi, Primetime Emmy Ödülleri’nde 5 kez aday gösterilen Esposito’nun canlandırdığı taksi şoförü Gray Parish etrafında şekilleniyor. 6 bölümden oluşan dizinin her bir bölümü 60 dakika sürüyor. ABD ile aynı anda her hafta yeni bir bölüm TV+’ta yayında olacak.

Dizi, lüks araba servisi sahibi, borca batmış, oğlunu şiddet yüzünden kaybetmenin yasını tutan ve hayatında yeni bir amaç bulmaya çalışan bir sürücünün serüvenini konu ediyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Parish

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