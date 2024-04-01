“Parish”, ABD İle Aynı Anda TV+’ta

Şirketten yapılan açıklamaya göre ilk bölümü bugün yayınlanan Parish dizisinin başrolünü, “Breaking Bad” ve “Better Call Saul” dizilerinde Gus Fring karakterini canlandıran Giancarlo Esposito üstleniyor.

BBC’de yayınlanan “The Driver” dizisinden uyarlanan dizi, Primetime Emmy Ödülleri’nde 5 kez aday gösterilen Esposito’nun canlandırdığı taksi şoförü Gray Parish etrafında şekilleniyor. 6 bölümden oluşan dizinin her bir bölümü 60 dakika sürüyor. ABD ile aynı anda her hafta yeni bir bölüm TV+’ta yayında olacak.

Dizi, lüks araba servisi sahibi, borca batmış, oğlunu şiddet yüzünden kaybetmenin yasını tutan ve hayatında yeni bir amaç bulmaya çalışan bir sürücünün serüvenini konu ediyor.