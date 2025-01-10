Kocaeli’de bir tırda 169 bin 680 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi

KOCAELİ (AA) – Kocaeli’nin Körfez ilçesinde durdurulan bir tırda gümrük kaçağı 169 bin 680 güneş gözlüğü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Körfez ilçesinde bir tır durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 252 kolide gümrük kaçağı 169 bin 680 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet” suçundan işlem yapıldı.