Now TV’de yayınlanmaya başlanan ve hem oyuncu performanslarıyla hem de hikayesiyle beğeni kazanan Leyla dizisinde önemli bir gelişme yaşandı. Dizinin ana karakterlerinden birisi olan ve Tufan’ın kız kardeşi rolü ile izleyici karşısına çıkan Ferda’nın yeni bölümlerde ekranlarda gözükmemesi dikkat çekti. Kısa süre içerisinde jenerikten oyuncu Gamze Karaduman’ın da isminin çıkarıldığı fark edildi.

Bu gelişmeler sonrasında oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edilmeye başlarken konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan açıklamalara göre dizide ferda karakterinin hikayesi bitmedi. Ancak dizide oyuncu için değişikliğe gidilecek nokta peki ferda’ya ne oldu ferda neden yok.

İşte Ferda’nın Dizide Olmamasının Nedeni

Konu ile ilgili edinilen bilgilere göre dizide Ferda rolü ile izleyici karşısına çıkan ve ekranın yeni yüzlerinden birisi olan Gamze Karaduman yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle diziden ayrılmak durumunda kaldı. Dizi çekimlerine devam edemeyecek olan oyuncu için hikayede herhangi bir değişikliğe gidilmezken yeni bir oyuncu ile anlaşma sağlanacağı öğrenildi. Bu bakımdan dizide yeni bir oyuncu ile anlaşmanın sağlanması ile birlikte sadece oyuncu değişikliğine gidilmiş olacak ve hikaye aynı şekilde ekranlara gelmeye devam edecek.

Leyla Dizisindeki Yeni Ferda Kim, Adı Ne?

Leyla dizisinde Ferda karakteri için yapılacak değişiklikte oyuncuya çok benzeyen bir oyuncu için arayışlar başlamıştı. Ekip yeni bir isim ile anlaşma sağladı. Yeni ismin kim olduğu da ortaya çıktı. Ferda karakterini benzerliği ile öne çıkan Buse Sinem İren adındaki oyuncu canlandıracak. Önümüzdeki günlerde yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam edecek olan Leyla dizisinde bu değişiklik izleyenlere sunulacak.