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Lüleburgaz’da silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca görüntülendi haberi
Türkiye şampiyonu genç yüzücüler yeni madalyalar için kulaç atıyor haberi
Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Karaküçük’ten TEFOD’a ziyaret haberi
Aksa Doğalgaz’dan tasarruf için 9 öneri haberi
AJet’ten yurt içi uçuşlarda indirimli bilet kampanyası haberi
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı haberi
Genç boksörler büyükler kategorisinde de zirveyi hedefliyor haberi
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Lüleburgaz’da silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca görüntülendi haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişinin silahlı saldırıda yaralanması güvenlik kamerasınca kayda alındı.Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Dr. Ferit Eczacıbaşı Caddesi'nde yürüyen S.D, kimliği henüz belirlenemeyen bir...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Lüleburgaz’da silahlı saldırı anı güvenlik kamerasınca görüntülendi haberi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişinin silahlı saldırıda yaralanması güvenlik kamerasınca kayda alındı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Dr. Ferit Eczacıbaşı Caddesi'nde yürüyen S.D, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ayaklarından yaralandığı öğrenilen S.D, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Otobüs durağı arkasında saklanan şüphelinin, kendisine doğru gelen S.D'yi görüp silahla ateş ederek kaçması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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