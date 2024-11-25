MasterChef’te adım adım finale gidiliyor. MasterChef’te yeni hafta öncesinde eleme heyecanı yaşandı. Dün akşam itibariyle oynanan eleme oyunu sonrasında MasterChef’e veda eden bir isim daha belli oldu. Dün akşam oynanan eleme oyununda ön plana çıkan isim ise Eda oldu. Eda yaptığı yemek ile şeflerden tam not almayı başardı ve MasterChef finalleri için büyük umut verdi.

İşte Dün Akşam MasterChef’te Elenen İsim

MasterChef’te dün akşam elenen isim Muratcan oldu. Yarışmanın iddialı isimleri arasında gösterilen Muratcan, eleme potasından çıkamadı. Hayallerine veda etmek zorunda kalan Muratcan, safranlı yaratıcı tabak yapmada sınıfta kaldı. Ardından ise Magnifico ile yarışan MasterChef yarışmacıları tabaklarının puanlanmasıyla birlikte kendi kaderlerini belirlemiş oldu.

En düşük puanı alan yarışmacılardan birisi olan MasterChef Muratcan, 2024’e veda etti.