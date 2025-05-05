Mike Powell’ın Rekoru “Kim Milyoner Olmak İster?” Sorusu Oldu!

ATV ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?, 4 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanan yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Oktay Kaynarca’nın sunuculuğunu üstlendiği programda, spor tarihine damga vurmuş bir başarıya dair gelen soru dikkat çekti.

Yarışmacıya yöneltilen “1991’den bu yana kırılamayan Mike Powell’a ait uzun atlama dünya rekoru kaç metredir?” sorusu, hem yarışmacıyı hem de ekran başındaki izleyicileri düşündürdü. Soruya verilen şıklar şu şekildeydi:

A) 5,95

B) 6,95

C) 7,95

D) 8,95

Doğru cevap ise D seçeneği olan 8,95 metreydi.

Mike Powell ve Rekorlarla Dolu Kariyeri

Amerikalı eski atlet Mike Powell, 10 Kasım 1963’te Philadelphia, Pensilvanya’da doğdu. Uzun atlama branşında mücadele eden Powell, 1991 yılında Tokyo’da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda gerçekleştirdiği 8,95 metrelik atlayışla tarihe geçti. Bu derecesiyle, o güne kadar Bob Beamon’a ait olan dünya rekorunu kırarak adını altın harflerle atletizm tarihine yazdırdı.

Mike Powell’ın bu etkileyici performansı, aradan geçen on yıllara rağmen geçilemedi ve rekor hala onun elinde. 1991 ve 1993 Dünya Şampiyonaları’nda altın madalya kazanan Powell, uzun atlama tarihinde en uzun mesafeyi atlayan sporcu unvanını hâlâ koruyor.