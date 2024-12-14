Türkiye’de çok sevilen yarışmalardan birisi olan O Ses Türkiye, her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı özel programı ile TV8’de yayınlanacak. Önümüzdeki hafta çekimleri yapılacak program için hazırlıkların yapıldığı öğrenildi. Program kapsamında Acun Ilıcalı’nın sunucu olarak programda yer almayacağı öğrenilirken jüride yer alacak isimler de belli oldu. Bu yıl yapılan değişiklikler büyük gündem oldu. Peki, O Ses Türkiye jürisi kimler olacak? O Ses Türkiye sunuculuğunu kim yapacak? İşte merak edilenler..

İşte O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Sunucusu

O Ses Türkiye yılbaşı özel sunucusu Beyazıt Öztürk olacak. Daha önce jüri koltuğunda oturan ve zaman zaman özel programlarda sunucu olarak karşımıza çıkan ünlü isim, bu yıl sunucu olarak programda yer alacak. Acun Ilıcalı’nın yer almayacağı O Ses Türkiye yılbaşı özel programında Acun Ilıcalı’nın neden böyle bir karar aldığı da merak ediliyor.

O Ses Türkiye Yılbaşı Jüri Üyeleri Kim Olacak?

O Ses Türkiye yılbaşı programının jüri üyeleri ise Murat Boz, Gökhan Özoğuz ve Hadise olacak. Bazı kaynaklarda Acun Ilıcalı’nın bu sefer jüri olabileceği yönünde haberler paylaştı. Ancak bu durum henüz doğrulanmadı.

Geçtiğimiz yıllarda Hadise, Murat Boz, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Mustafa Sandal, Hülya Avşar, Mazhar Alanson, Özkan Uğur, Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Sibel Can ve Yıldız Tilbe gibi ünlüler progrmada yer almıştı

O Ses Türkiye Yılbaşı’nda Şarkı Söyleyecek Ünlüler Belli Oldu

Şu ana kadar gelen bilgilerde programa katılacak ünlüler de belli olmuş durumda. Bu yıl şarkılarıyla programda yer alacak ünlüler şöyle; Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Beril Pozam, Ersin Arıcı, Deniz Baysal, Dilan Çiçek Deniz, Aslıhan Güner ve Mert Turak.