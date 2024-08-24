Türkiye’de yayınlanmaya başlanmasıyla bir anda Türkiye’de gündem olan Prens, BluTV’nin de itici güçlerinden birisi oldu. Prens dizisi yakaladığı popülerlik sonrasında 2. sezon bölümleriyle de yayınlandı. 2. sezon bölümlerinin tamamlanmasının ardından ise Türkiye’de yeni sezon gelişmeleri yakından takip edilmeye başlandı. Prens 3. sezon olacak mı, Prens 3. sezon ne zaman gibi soruların gündeme geldiği Prens dizisi için beklenen açıklama geldi.

Prens 3. Sezon Ne Zaman?

Prens dizisinin yeni sezonuyla ilgili ilk müjde Prens dizisinin senaristi ve başrol oyuncusu Giray Altınok’tan geldi. Sosyal medyada kullanıcıların başlattığı bir akıma katılan oyuncu, bu akıma verdiği yanıt ile 3. Sezonun da ekranlarda olacağını müjdeledi.

Bir kullanıcı tarafından X’te paylaşılan “Öyle bir Prens repliği yazın ki karakterin sesiyle okuyalım” yazısını alıntılayan Giray Altınok, bu paylaşımı şöyle yanıt verdi;

“İki bakır sürahi bi top kumaşa bütün ailemi satarım da alıcı çıkmaz” (Kusura bakmazsanız benim replik 3. sezondan)

Prens dizisini hiç izlemeyenler için her 2 sezonun ilk bölümleri YouTube üzerinden yayınlanmış durumda.