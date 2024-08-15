Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin yeni yayın dönemi öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’de son dönemlerde çok daha fazla gündeme gelmeye başlayan sokak röportajlarını değerlendiren Başkan Şahin, yayın ilkelerine uyum sağlanmaması halinde yaptırım uygulanabileceğini söyledi. Röportajların Türkiye’deki kurallara ve yayın ilkelerine uyması halinde herhangi bir sorun yaratmayacağını vurgulayan Başkan Şahin, aksi durumlarda cezai işlemlerin uygulanacağını söyledi.

Sabah Kuşağı Programları Ne Olacak?

Geçtiğimiz yıllarda kapatılması yönünde yoğun bir baskının olduğu sabah kuşağı programları için yeni düzenleme yapılabilir. programların daha düzenli ve sistemli olması gerektiğini belirten Başkan, düzenlemelerin yapıldığını ve tüm kanallara bu düzenlemenin gönderildiğini söyledi. Başkan Ebubekir Şahin’in bu konudaki sözleri şöyle;

Bir bakıyorsunuz, bir olayı veyahut da vuku bulan bir adli vakayı alıyorlar 4 ay boyunca verebiliyorlar. Bunun olması mümkün değil, bunu kabul etmemiz de mümkün değil. Bunun gibi sınırlandırabileceğimiz, bir çerçeve belirleyebileceğimiz bir metin hazırladık. Bu metni de şimdi taraflara da gönderiyoruz. Taraflardan gelecek olan cevaplara göre de bir ilke kararı gibi bir karar yayınlayacağız. Artık sabah kuşağı programları, gündüz kuşağı programları daha düzenli halde gelecek.

Türkiye’de yeni dönem dizileri için de çağrı yapan Başkan, dizilerin bir ailenin çocuklarıyla birlikte izleyebilecek düzeyde olması gerektiğini ve bu konuda dizi sektörünün de sorumluluk almasını istedi.