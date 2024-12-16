Now TV’de ilk bölümüyle yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar çekim alanlarıyla büyük ilgi gördü. Sosyal medyada da sıklıkla paylaşılan bu karelerde özel bir alanın oluşturulduğu net bir şekilde görüldü. Hikayesi, dizide yaşananlar kadar çekim alanlarıyla dikkat çeken dizinin nerede çekildiği açıklandı. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar çekim alanı belli oldu.

İşte Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar Çekim Yeri

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin Büyükada’da çekildiği açıklandı. Adada özel bir çekim alanı oluşturulan dizide, 1200 metrekarelik alanın kullanıldığı ve 2 katlı bir dekorun oluşturulduğu belirtildi.

Şakir Paşa Ailesi Dizisi Konusu

Now TV’nin yeni dönem dizisi Şakir Paşa Ailesi, Osmanlı’nın önemli ailelerinden birinin tarihine ışık tutarken, izleyicilere Türk sanatının öncülerinin yaşamlarından kesitler sunuyor. 1912 yılında başlayan hikaye, dönemin çalkantılı yıllarında kök salmış bir ailenin bireylerinin hem Osmanlı hem de modern Türkiye’ye olan etkilerini gözler önüne seriyor. Dizide, Şakir Paşa Ailesi’nden çıkmış dört önemli sanatçıya odaklanılıyor: