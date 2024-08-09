Geçen sezona damga vuran dizilerden birisi olan Sandık Kokusu 2. sezon hazırlıklarıyla gündeme geldi. Demet Akbağ, Özge Özpirinççi ve Necip Memilli gibi ünlü isimlerin yer aldığı ve son bölümlerde yeni oyuncuların dahil olduğu dizide, ikinci sezon hikâyesi merak ediliyor . Çarşamba akşamları Show TV’de ekranlara gelen dizi için 2. sezon bölümleri merak ediliyor. Peki, Sandık Kokusu 2. Sezon ne zaman yayınlanacak?

Sandık Kokusu 2. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Sandık Kokusu 2. Sezonu 11 Eylül 2024 Çarşamba günü Show TV’de yayınlanacak. 12 Haziran günü sezon finali yapan dizinin en son 26. bölümü yayınlanmıştı. Bu kapsamda Sandık Kokusu 2. Sezon 27. bölümü 11 Eylül itibariyle ekranlara gelecek ve böylece yeni sezon da başlamış olacak. Dizinin yeni sezon çekimleri ise Ağustos ayının son haftasında başlayacak.

Dizideki hikayenin nasıl ilerleyeceği, hangi oyuncuların dahil olacağı ve hangi oyuncuların diziden ayrılacağı henüz netlik kazanmadı.