Show TV’de yayınlanan Sandık Kokusu dizisinin bu akşam yayınlanan son bölümüne yeni bir oyuncu dahil oldu. Diziden 3 ismin ayrılması sonrasında yeni bir kişinin daha hikayeye dahil olmasıyla birlikte dizi hikayesi genişledi. Diziye yeni dahil olan karakter, sitenin güvenliğinden sorumlu Hakan oldu. diziyi izleyenler ünlü ismin adını bilemezken Sandık Kokusu güvenlikçi Hakan kim, gerçek adı ne diyerek araştırmalara başladı.

İşte Sandık Kokusu Güvenlikçi Hakan’ın Gerçek Adı

Sandık Kokusu’nda rol almaya başlayan ve güvenlikçi Hakan olarak tanıdığımız kişi Pamir Pekin. Türkiye’de pek çok başarılı projede yer alan Pamir Pekin, bundan sonraki süreçte dizinin ana kadrosundaki isimlerden birisi olacak. Hakan’ın dizideki Ayça karakteri ile yakınlık kurması bekleniyor.

Yeni sezonda hikayenin büyük oranda değiştiği Sandık Kokusu’nda Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi ünlü isimler rol almaya devam ediyor.

Pamir Pekin Kimdir?

Türk televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Pamir Pekin, yeni dizisi Sandık Kokusu ile izleyici karşısına çıktı. 31 Mayıs 1979’da İstanbul’da doğan ve Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü’nden mezun olan Pekin, kariyerine modellikle başlayarak dikkatleri üzerine çekti.

2003 yılında Egos Jöle reklamıyla televizyon dünyasına giriş yapan Pekin, 2007’de Komiser Nevzat dizisiyle oyunculuk kariyerine adım attı. Aynı dönemde Hülya Avşar’ın “A Benim Akılsızım” şarkısının klibinde yer alarak geniş bir kitle tarafından tanındı.

Pek çok önemli projede yer alan Pamir Pekin, özellikle Gülümse Yeter dizisindeki Kemal Kaleli ve Hayat Şarkısı dizisindeki Hazer rolleriyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Ayrıca Muhteşem Yüzyıl, Gönül İşleri, İlişki Durumu: Karışık, Tutsak ve Bir Annenin Günahı gibi popüler yapımlarda gösterdiği performansla dikkat çekti. 2013 yılında Günce filminde doktor Serdar karakteriyle beyazperdede de adından söz ettirdi.

Pamir Pekin, 2012 yılında yaşadığı talihsiz bir olayda beş yerinden bıçaklanmasına rağmen kariyerine güçlü bir şekilde devam etti. Bu zorlu süreci geride bırakarak oyunculukta kendini daha da geliştirdi. Şu anda bekar olan Pamir Pekin, 2024 yılı itibarıyla 45 yaşında. Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuk kariyeriyle dikkat çeken Pekin şimdi ise ünlü bir dizide rol almaya başladı.