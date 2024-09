Türkiye’de yayınlanmaya başladığı andan itibaren ilgi gören ve yüksek izlenme oranlarına ulaşan Sandık Kokusu yeni sezonu bekleniyor. Bugün Çarşamba olması nedeniyle Sandık Kokusu yeni sezonu bu akşam yayınlanacak mı soruları gündem yarattı. Peki, Sandık Kokusu yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? Sandık Kokusu bu akşam var mı? İşte detaylar..

Sandık Kokusu Yeni Sezon Bu Akşam Yayınlanacak mı?

Sandık Kokusu yeni sezon ilk bölümü bu akşam ekranlarda olacak. Yeni sezona yeni sezon ilk bölümü ile merhaba diyecek olan Sandık Kokusu’nda hikayenin nasıl devam edeceği, yeni katılan oyuncuların nasıl bir rol alacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz sezon dizinin ana karakterlerinden olan Metin Akgülder diziden ayrıldı. 3 yeni oyuncunun dahil olduğu dizide, hikaye gereği çekimlere Şanlıurfa’dan başlandı.

Sandık Kokusu Yeni Oyuncuları

Sandık Kokusu yeni sezon oyuncu kadrosuna 3 isim katıldı. Bu isimler şöyle;

Engin Öztürk (Karsu’nun patronu Bora)

Nesrin Cavadzade (Gülnaz)

Gözde Seda Altuner (Ayça)

Sandık Kokusu Yeni Sezonunda Neler Yaşanacak?

Yeni sezon ilk bölümünde Filiz ve kızlarının Hasan’ın daveti üzerine Şanlıurfa’daki düğün için buraya gelmesiyle hikaye başlayacak. Hasan’ın kız kardeş olan Hasan’ın kız kardeşi Gülnaz, misafirlerden hoşlanmaz. Filiz’e sürekli laf söyler. Filiz de Gülnaz’dan hoşlanmaz. Ancak düğün için her şey sineye çekilir. Düğüne Bora da katılır. Bora ise düğünde Karsu’yu görünce şaşırır. Filiz ve Gülnaz arasındaki gerilim her geçen gün artar. Karsu ise çocuklarını geri almak için velayet davası açar. Reha bu duruma çok kızar. Karsu bu sefer çok kararlıdır. Can ile evlenen Karsu, Lale’den yardım ister.