Show TV’de geçtiğimiz sezon yayınlanmaya başlanan Sandık Kokusu dizisi kısa süre içerisinde ilgi görmeye başladı. Reytingleri yüksek olan dizi, böylece yeni sezonda da ekranlarda yer almayı garantiledi. O3 Medya imzasını taşıyan Sandık Kokusu yeni sezon bölümleri ile Show TV’de yayınlanacak. Yeni sezon kareleri resmi olarak paylaşılırken diziye dahil olacak 3 yeni oyuncu da belli oldu.

Sandık Kokusu Yeni Sezon Oyuncuları Belli Oldu

Sandık Kokusu yeni sezon oyuncuları Engin Öztürk, Nesrin Cavadzede ve Gözde Seda Altuner oldu. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Serkay Tütüncü, Seda Türkmen ve Uğur Yücel gibi isimlerin yer aldığı dizi, yeni oyuncular ile birlikte daha güçlü bir kadroya sahip oldu.

Yeni sezonda hikayenin nasıl devam edeceği, aşk ve ilişkilerin hangi yöne savrulacağı merak ediliyor. Show TV’de yayınlanacak Sandık Kokusu yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı.

İşte yeni sezon kareleri;