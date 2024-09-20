Türkiye’de sinema salonlarında yeni filmler bugün itibariyle vizyona giriyor. Yeni filmler arasında 2 yerli film de bulunuyor. İşte sinema planı yapanlar için bu haftanın vizyona girecek yeni filmleri…

Dedemin Gözyaşları

Yerli filmlerden ilki olan Dedemin Gözyaşları; Halil Ergün, Erkan Petekkaya, Ali Kürşat Uzun, Cem Kılıç, Seda Tosun, Turgay Tanülkü, Sinem Yıldırım ve Ali İpin gibi güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip. Dram türündeki filmin ana konusu ise lösemi olan torunu Mustafa’yı büyüten Kemal adlı yaşlı bir adam.

Transformers

Vizyona görecek yabancı film Transformers Josh Cooley tarafından yönetiliyor. Transformers: Başlangıç adıyla vizyonda yer alacak film macera ve animasyon türünde. Filmde Optimus Prime ve Megatron arkadaşlığı anlatılıyor.

En Sevdiğim Pastam

70 yaşındaki Mahin adındaki bir kişinin tanıştığı kişi ile yalnızlığını kırması ve kabuğundan çıkması anlatılıyor. Dramın yanı sıra komedi öğelerini de barındıran filmde Lili Farhadpour ve Esmaeel Mehrabi oynuyor.

Mickey Mouse’un Tuzağı

Başrol oyuncusu Simon Phillips tarafından yazılan film, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Filmde Simon’un yanı sıra Nick Biskupek, Mireille Gagne, Allegra Nocita ve Mackenzie Mills oynuyor. 21. yaş gününü kutlamak için hazırlanan gencin ölüm savaşı vereceği bir olayla karşılaşmasıyla film hikayesi başlıyor.

Harika Kanatlar

Çocukların vazgeçemediği animasyonlardan birsi olan Harika Kanatlar, Dünya Turu filmi ile yeniden vizyona giriyor.

Alacakaranlık-Twilight

Yüksek izlenme oranlarına ulaşan Alacakaranlık-Twilight serisinin Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1 ve Bölüm 2 olarak yeniden vizyona giriyor.

Jung Kook: I Am Still

Popüler şarkıcı Jung Kook’un konser performanslarını ve hikayelerine odaklanan filmde, sanatçıyı sevenler için vazgeçilmez bir yapım sunuluyor.

Hükümet Bey

Vizyona girecek yeni yerli film Hükümet Bey, Mehmet isimli bir idealist isminin hikayesini anlatıyor. Korku filmi çekmek isteyen Mehmet’in yaşadığı zorluklar ve hikayesi Hükümet Bey ile ekranlara taşınıyor.