Türkiye’de Leyla adı ile tanıtımları yapılan dizi, yayın hayatına başladı. Now TV’de yayın hayatına başlayan Leyla dizisinde hikaye oldukça dikkat çekmişti. İlk bölümleri ile izleyenlerden tam not almayı başaran dizinin hangi yapımdan uyarlandığı ortaya çıktı. Tanıtımlarında bu detaylara yer verilmeyen dizinin kurgu olduğu öğrenildi.

Leyla Dizisi Hikayesi ve Oyuncularıyla Dikkat Çekiyor

Başrollerde Alperen Duymaz ve Cemre Baysel’in yer aldığı dizide Alperen Duymaz, Cemre Baysel, Yiğit Kirazcı, Gonca Vuslateri gibi ünlü isimler yer alıyor. Now TV’nin bu sezon en çok güvendiği projelerden birisi olan Leyla dizisinde anne ve babasını kaybeden, çöpte yaşamak zorunda kalan ve kötüler arasında iyi kalma savaşı veren küçük bir çocuğun hikayesi anlatılıyor.

Son bölümlerinde Yiğit Kirazcı ile Alperen Duymaz’ın baba oğlu oynaması nedeniyle eleştirilen ve yaş farkları nedeniyle eleştiri alan dizi, Leyla’nın orijinal bir yapım olmadığı da ortaya çıktı.

Leyla Dizisi Hangi Yapımdan Uyarlandı?

Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi, Avenida Brazil dizisinden uyarlama. Brezilya’da yayınlanan ve Latin Amerika bölgesinin en çok izlenen yapımlarından birisi olan Avenida Brazil’de Leyla yerine Nina adındaki bir küçük kız yer alıyordu. 179 bölümden oluşan dizi, uzun yıllar boyunca ekranlarda kalmıştı. Leyla dizisini orijinal yapımda ise Débora Falabella oynamıştı.