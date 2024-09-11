Türkiye’de 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından özel bir rapor hazırlandı. Hazırlanan raporda İstanbul’daki sağlık hizmetlerinin durumuna yönelik dikkat çeken verilere yer verildi. Buna göre il genelinde sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sorunlar yaşanıyor. Özel hastanelere yönlendiren yeni sağlık sistemi, vatandaşların hizmet alamamasına neden olurken il genelinde aile hekimi sayısının da az olduğu vurgulanıyor.

Özel Hastane Sayısı Kamuyu 3’e Katladı

İstanbul’da özel hastane sayılarının kamu hizmetlerine göre oranı 3 kata ulaşmış durumda. İstanbul’da hem hekim sayısı hem de ortalama yaşam süresi OECD gerisinde. Kamudan sağlık hizmeti alamayan vatandaşlar mecburen özel hastaneleri tercih ederken bu durum ciddi bir maliyeti de beraberinde getiriyor.

Konuyla ilgili ilk değerlendirme yapan isimlerden birisi İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu oldu. Küçükosmanoğlu “Ortalamanın altında olma durumu pek çok kriterde söz konusuydu. Ortalama yaşam süresi, beklenen yaşam süresi, bebek ölüm hızı gibi kriterlerde, bin kişiye düşen hekim sayısı ve sağlık çalışanı sayısında da bir gerileme durumu var.” diyerek duruma dikkat çekti. AK Parti’nin 22 yılda sağlık alanında devrim yaptığını söylediğine dikkat çeken Küçükosmanoğlu, verilerin tam zıttı bir tabloyu ortaya çıkardığını ifade etti.