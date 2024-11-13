Türkiye’de kış ishali olarak bilinen ancak çok daha yüksek tehlikeye sahip olan norovirüse karşı uzmanlardan uyarı geldi. Kış aylarına girilmesiyle birlikte yoğun olarak görülmeye başlanan ishal, acillerin dolup taşmasına neden oldu. vatandaşların norovirüs hakkında bilgi sahibi olmaması ise salgının kısa sürede çok daha hızlı yayılmansa neden oldu. uzmanlar ise yaptıkları açıklamalarda vatandaşların dikkatli olması ve toplu alanlarda yer almaması gerektiği belirtildi.

Norovirüs Nedir?

Viral bir hastalık olan norovirüs, mide bulantısı ve ishal ile kendini gösteren bir rahatsızlık. Bulaşıcı olması nedeniyle kişilerin iyileşene kadar başka birisiyle görüşmemesi gereken hastalık, hızlı bir yayılım gösteriyor. Uzmanlara göre 48 saat içerisinde belirtiler giderek ağır hale gelirken semptomlar sona erdikten 48 saat sonrasında normal yaşama dönülmesi gerekiyor.

Norovirüs Belirtileri Neler?

Uzmanların açıklamalarına göre virüs kapan bir kişi 1-2 gün içerisinde semptomları görmeye başlıyor. Semptomlar sona erdikten sonra 48 saat daha istirahat öneriliyor. Norovirüs belirtileri ise şöyle;

İshal

Mide bulantısı

Kusma

Yüksek ateş

Baş ağrısı

Kas ağrıları

Hastalıkta hijyenin önemli olduğu da aktarılırken dışarıda hijyenik olmayan ortamlarda hazırlana yiyecekler, bayat ürünlerin tüketilmesi, el hijyenine uyum sağlanmaması gibi nedenlerden dolayı rahatsızlık yaşanabiliyor.