TCDD’de kâğıt bilet dönemi sona eriyor

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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, trenlerde kâğıt bilet dönemini sona erdirecek önemli bir duyuru yaptı.

1 EYLÜL’DEN İTİBAREN BAŞLIYOR

Buna göre, 1 Eylül tarihinden itibaren tren yolculuklarında tümüyle e-bilet uygulamasına geçiş yapılacağı açıklandı.

Kurumun sosyal medya hesabından konuya yönelik yapılan paylaşımda, gerçekleştirilen dijital dönüşüm ve e-belge çalışmaları doğrultusunda yolcuların bilet süreçlerinin tümüyle dijital ortama taşındığı ifade edildi.

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PDF’TEKİ LİNKE TIKLAYARAK E-BİLETE ULAŞILABİLECEK

Yeni düzenleme ile beraber yolcular bilet satın alma işlemini tamamlamasının ardından kendilerine gönderilen yolculuk bilgilendirme e-postasında yer alan PDF dokümanındaki bağlantıya tıklayarak e-biletlerine ulaşabilecek.

KÂĞIT KULLANIMI AZALTMAK HEDEFLENİYOR

Söz konusu paylaşımda biletlerin bundan sonra tamamen dijital, güvenli ve her an erişilebilir olacağına vurgu yapılırken, yeniliğin temel amaçları arasında kâğıt kullanımını düşürerek çevre dostu bir döneme geçmek, belge yönetiminde güvenliği iyileştirmek ve güçlü bir dijital altyapı tesis etmek yer alıyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Yetkililer, dijital dönüşüm çalışmalarının aralıksız bir şekilde süreceğine vurgu yaparken, geleceğin demir yollarını bugünden inşa etme vizyonuyla çalışmalar yaptıklarını ve yolculara daha hızlı, pratik ve kesintisiz bir yolculuk deneyimi sunmayı hedeflediklerini duyurdu.