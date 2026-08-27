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Fenerbahçe’nin kalecisi Dominik Livakovic, Barcelona’ya transfer oldu

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in resmen Barcelona'ya transfer olduğunu açıkladı.

Oluşturan
Eklenme 27.08.2026 - 13:07

Fenerbahçe, kalecisi Dominik Livakovic’in Barcelona’ya transfer olduğunu duyururken, Barcelona da transferi doğruladı.

Fenerbahçe’nin resmi hesaplarından konuya yönelik yapılan yazılı açıklamada, Livakovic’in Barcelona’ya transfer olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulübün Livakovic’in transferine yönelik yaptığı açıklama şu şekilde:

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Teşekkürler Dominik Livakovic

Kulübümüz 2023’te kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Dominik Livakovic’in kalıcı transferi hususunda Barcelona kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Dominik Livakovic’e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz.

Yolun açık olsun Livakovic”

BARCELONA DA DOĞRULADI

Öte yandan, Barcelona ise sosyal medya hesabından konuya yönelik yaptığı açıklamada, “Kalbimizi korumaya hazır” ifadeleriyle Livakovic’in transfer olduğunu duyurdu.

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