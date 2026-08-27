Barcelona, KKTC’deki futbol kampını Rum engeli nedeniyle iptal etti

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Barcelona , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirmeyi planladığı futbol kampı için tarih ve konum bilgilerini resmi internet sitesinden kaldırdı.

, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirmeyi planladığı futbol kampı için tarih ve konum bilgilerini resmi internet sitesinden kaldırdı. Önceden duyurulan kampın 7-11 ve 16-20 Eylül tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi 'nde yapılacağı belirtilmişti.

'nde yapılacağı belirtilmişti. Bu değişikliğin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Rum kurumlarının organizasyonun engellenmesi için başlattığı girişimler sonrasında gerçekleştiği ifade edilmektedir.

Barcelona’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) başkenti Lefkoşa’da gerçekleştirmeyi planladığı futbol kampına yönelik Barcelona’nın resmi internet sitesinde daha önce yer alan sayfada organizasyonun 7-11 ve 16-20 Eylül tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi’nde yapılacağı belirtilmişti.

BİLGİLERİ KALDIRDI

Fakat, Katalan kulübünün resmi internet sitesinde yer alan kamp sayfasında bugün itibarıyla tarih, konum ve program bilgilerinin kaldırıldığı görüldü.

Barcelona’nın etkinlik ve kamp noktalarını gösteren haritasındaki Lefkoşa kampına yönelik bilgilerin yer almadığı belirlenirken, bu gelişmenin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Rum kurumlarının organizasyonun düzenlemesinin önüne geçmek için başlattığı girişimlerden sonra gerçekleşti.