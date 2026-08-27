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Barcelona, KKTC’deki futbol kampını Rum engeli nedeniyle iptal etti

Barcelona Akademisi, KKTC'de futbol kampı düzenleyeceğini açıklarken, Rum tarafından gelen baskılar nedeniyle kararından vazgeçti. Kamp programı Barcelona'nın resmi internet sitesinden kaldırıldı.

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Eklenme 27.08.2026 - 14:22

Barcelona’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) başkenti Lefkoşa’da gerçekleştirmeyi planladığı futbol kampına yönelik Barcelona’nın resmi internet sitesinde daha önce yer alan sayfada organizasyonun 7-11 ve 16-20 Eylül tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi’nde yapılacağı belirtilmişti.

BİLGİLERİ KALDIRDI

Fakat, Katalan kulübünün resmi internet sitesinde yer alan kamp sayfasında bugün itibarıyla tarih, konum ve program bilgilerinin kaldırıldığı görüldü.

Barcelona’nın etkinlik ve kamp noktalarını gösteren haritasındaki Lefkoşa kampına yönelik bilgilerin yer almadığı belirlenirken, bu gelişmenin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Rum kurumlarının organizasyonun düzenlemesinin önüne geçmek için başlattığı girişimlerden sonra gerçekleşti.

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