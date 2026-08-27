Barcelona, KKTC’deki futbol kampını Rum engeli nedeniyle iptal etti

Barcelona’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) başkenti Lefkoşa’da gerçekleştirmeyi planladığı futbol kampına yönelik Barcelona’nın resmi internet sitesinde daha önce yer alan sayfada organizasyonun 7-11 ve 16-20 Eylül tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi’nde yapılacağı belirtilmişti.
BİLGİLERİ KALDIRDI
Fakat, Katalan kulübünün resmi internet sitesinde yer alan kamp sayfasında bugün itibarıyla tarih, konum ve program bilgilerinin kaldırıldığı görüldü.
Barcelona’nın etkinlik ve kamp noktalarını gösteren haritasındaki Lefkoşa kampına yönelik bilgilerin yer almadığı belirlenirken, bu gelişmenin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Rum kurumlarının organizasyonun düzenlemesinin önüne geçmek için başlattığı girişimlerden sonra gerçekleşti.