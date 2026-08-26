TMO Ordu’da fındık alımlarına başladı

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Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2026 yılı kabuklu fındık alımları kapsamında Ordu’nun Altınordu ilçesinde kabuklu fındık alımlarının başladığını duyurdu.

FINDIKLAR NEREYE GÖRE DEĞERLENDİRİLİYOR

Fındıklar kurumda rutubet, sağlam iç fındık, çürük ve bozuk iç fındık, yabancı madde ile çatlak ve kırık oranları gibi etkenlere göre değerlendirilirken, kentin Perşembe ilçesine bağlı bazı üreticilerin ürününde yüzde 52 oranında randıman belirlendi.

KABUKLU FINDIK ALIM FİYATLARI NE KADAR?

TMO tarafından yeni sezonda kabuklu fındık alım fiyatları belirlendi. Buna göre, Giresun kalite için kilogram başına 255 lira, Levent kalite için 250 lira olurken, yüzde 50’nin üzerindeki randımanlarda ise her bir randıman artışı için Giresun kalite fındığa 5,10 lira, Levent kalite fındığa ise 5 lira ek fiyat tarifesi uygulanacak.

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GEÇEN YILA GÖRE DAHA VERİMLİ

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO’nun konuya ilişkin yaptığı açıklamada, TMO’nun 2017’den beri kesintisiz bir şekilde fındık alım yaptığına vurgu yaparak bu sezonun geçtiğimiz sezona göre daha verimli geçtiğini vurguladı.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Güldal, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Üreticilerin sadece boylu körünü kurumumuza getirmeleri gerekiyor. Aranan şartları sağlayan fındıklar alınacaktır. Ödemeleri 21. gün itibarıyla yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz.”