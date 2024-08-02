Türkiye’de bedelli askerlik sistemine geçilmesiyle birlikte 28 günlük temel askeri eğitimi alan ve bedeli askerlik ücretini ödeyenler askerlik görevini yerine getirebiliyor. Ancak artan fiyatlar sonrasında bedelli askerlik başvurularında ciddi bir düşüş yaşandı. Uygulanmaya başlandığı ilk yıllarda uygun bulunan bedeli asker ücreti 2024 yılı zammıyla birlikte çok yüksek seviyelere ulaştı. Artan ücret her dönem belirli bir yüzdelik oranda artış kaydettiği için zam miktarı da yüksek oluyor. Peki, bedeli asker ücreti 2024’te ne kadar oldu? Bakaya cezası alanlar ne kadar ödeyecek?

Bedeli Asker Ücreti 2024

bedeli asker ücreti 2024 itibariyle 217.871,04 TL olarak açıklandı. 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak bu ücret 5 Temmuz 2024 itibariyle belirlenmişti. Artan bu oranlar ile birlikte bedelli askerlik ücretini ödeyerek başvurusunu yapan yükümlüler, celp tarihi ve yeri belli olduktan sonra bedelli askerlik yapabiliyor. Ancak Türkiye’de yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar çok yüksek olduğundan dolayı bu durumdaki kişilerin ek ödeme yapması gerekiyor.

2024 Yoklama Kaçağı ve Bakaya Cezası Ne Kadar?

Bu tür durumda olan yükümlüler, bedelli askerlik yapmak istemesi halinde bedelli askerlik ücretine ek olarak ceza da ödemesi gerekiyor. Aylık olarak hesaplanan bu cezada bakaya kalınan her ay tutarında ceza kesiliyor. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre 2024 yılı sonuna kadar aylık ceza miktarı 3.177,29 TL. Bakaya cezası hesaplaması ise şöyle;

Ek Bedel Tutarı (Aylık) : 3.500 x 0,907796 x 1 =3.177,29 TL

2024 Bedelli Askerlik Kaç Gün?

2024 bedelli askerlik 28 gün. Bu gün sayısı içerisine ulaşım süresi gibi ek süreler de dahil ediliyor. Özellikle askerlik yapacağı yer uzak olan kişiler için daha fazla yol süresi verildiği için askerlik yapılan gün sayısı buna bağlı düşüş kaydediyor. Ancak bedelli askerlik gün sayısı düzenlemenin yürürlüğe girdiği ilk tarihten itibaren değişmedi ve 28 gün olarak uygulanmaya devam ediyor.

Bedelli Askerlik 28 Gün mü 21 Gün mü?

Türkiye’de toplumda bedelli askerlik 21 gün olacak şeklinde yanlış bir algı bulunuyor. Bedelli askerlik gün sayısında hükümetin planında herhangi bir değişiklik ve düzenleme yok. Bu nedenle de bedelli askerlik 21 gün değil 28 gün olarak yapılmaya devam edecek.

2024 Bedelli Askerlik Sevk Tarihleri

Bedellik askerlik sevk tarihleri yıllık olarak planlanıyor. 2024 bedelli askerlik sevk tarihleri şöyle;