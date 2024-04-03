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Edirne’de Konteynerde 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de bir konteynerde Nepal uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalanarak polis merkezine götürüldü.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi’nde konteynerlerin depolandığı alanda düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgede arama yaptı.

Aramada bir konteynerin içerisinde Nepal uyruklu 3’ü kadın 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Konteynerde su, yiyecek ile yere serilmiş çuval ve kilimlerin olduğu görüldü.

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Edirne'de bir konteynerde Nepal uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Düzensiz Göçmen

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