ChatGPT’nin ardından dünyanın en popüler yapay zeka modelleri arasında yer alan Google Gemini, güncellemeler ile yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Bugün yapılan güncellemede Google Gemini için WhatsApp eklenti desteğinin de sunulduğu aktarıldı. Meta tarafından da duyurusu yapılan yeni özellikte WhatsApp eklentisinin kullanılabileceği belirtildi.

Google Gemini WhatsApp Eklentisi Nasıl Kullanılır?

Google Gemini WhatsApp eklentisi, uygulamanın daha fazla ve farklı alanlarda kullanılmasını sağlayacak. Daha önce benzer şekilde Google Home eklentisini de kullanıma sunan Google, bu sefer daha büyük oynadı.

WhatsApp eklenti desteği, kullanıcıların Google Gemini kullanarak arama yapmasını, mesaj göndermesini sağlıyor. Sohbet desteği sunacak Gemini, kullanıcıların daha hızlı, pratik ve doğal bir şekilde mesajlaşmasını sağlıyor.

Google Gemini WhatsApp eklentisi için başlangıçta sadece İngilizce dil desteği olacak. İlerleyen dönemlerde ise daha fazla dil desteği de eklenecek. Ancak konuyla ilgili yapılan açıklamalarda önemli bir detaya da yer verildi. Öyle ki WhatsApp uygulamasında yapılan tüm görüşmeler, uçtan uca şifreleme ile korunuyor. Ancak Gemini WhatsApp eklentisinin kullanılması sırasında aracı bir uygulama daha devreye girdiği için bu koruma iptal ediliyor.

Ayrıca tüm WhatsApp ve Gemini özellikleri de eklentide çalışmıyor. Google, nümüzdeki günlerde yapacağı yeni güncellemeler ile özelliğin çok daha kapsamlı olacağını ve yeni özelliklerin de kullanıma sunulacağını duyurdu. Bu bakımdan Gemini’deki WhatsApp eklentisini kullanmak isteyenler için ilerleyen dönemlerde işler çok daha kolaylaşmış olacak.