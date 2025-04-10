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Balıkesir’de akademisyenler sektör temsilcileriyle bir araya geldi haberi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) bünyesindeki üç meslek yüksekokulunun müdürleri, öğrencilerin iş dünyasının güncel ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek donanıma sahip olarak yetişmeleri hedefiyle sektör temsilcileriyle bir araya g...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Balıkesir’de akademisyenler sektör temsilcileriyle bir araya geldi haberi

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) bünyesindeki üç meslek yüksekokulunun müdürleri, öğrencilerin iş dünyasının güncel ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek donanıma sahip olarak yetişmeleri hedefiyle sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Altınoluk Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi, Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof .Dr. Raif Sakin ve Havran Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Atabay'dan oluşan heyet, ilk ziyaretini Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin’e gerçekleştirdi.

İş dünyasının güncel taleplerinin detaylı şekilde ele alındığı görüşmede, öğrencilerin eğitim süreçlerine iş dünyasının beklentilerinin nasıl daha etkin bir şekilde entegre edilebileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda meslek yüksekokullarının eğitim müfredatında yapılabilecek olası güncellemeler, öğrencilere sunulabilecek staj olanaklarının artırılması, ortak işbirliği projeleri geliştirilmesi ve mezunların istihdam edilebilirliğinin yükseltilmesi gibi kritik konular ele alındı.

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