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Ankara’da bugün sular ne zaman gelecek? 23 Temmuz 2026 ilçe ilçe su kesintisi sorgulama

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle kentin belirli bölgelerinde su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Vatandaşlar, hangi ilçelerde ve saat kaça kadar su kesintisi uygulanacağını merak ediyor.

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Eklenme 23.07.2026 - 12:40
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Ankara’da milyonlarca kişinin gündeminde yer alan su kesintisiyle ilgili yeni bir açıklama geldi. ASKİ’nin resmi paylaşımına göre, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü başkentin farklı noktalarında altyapı kaynaklı yaşanan arızalar sebebiyle su kesintisi uygulanacağı bildirildi. Ekipler, arızaları gidermek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürürken vatandaşlar kesintilerin sona ereceği saati merak ediyor.

Ankara’da bugün nerelerde sular kesilecek?

ASKİ’nin açıklamasına göre, yaşanan arıza ve altyapı çalışmalarından dolayı su kesintisi uygulanacak ilçeler şu şekilde:

Çankaya su kesintisi 23 Temmuz 2026

ASKİ’nin bilgilerine göre Beytepe Mahallesi Beyler Caddesi’ndeki çelik içme suyu hattında yaşanan arızadan dolayı Mutlukent Mahallesi’nin üst kesimleri, Angora Bulvarı, Alacaatlı, Dodurga, Koru, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi ile Beytepe’nin alt kotlarına su verilemeyecek. Arızanın tahmini olarak saat 17.00’de bitmesi bekleniyor.

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Çubuk su kesintisi 23 Temmuz 2026

Esenboğa Mahallesi Merkez Küme Evleri ile Beşevler mevkisinde geçici olarak su kesintisi uygulanacak. Personel, an itibariyle devam eden arızaya müdahalesini sürdürürken çalışmaların 17.05’te tamamlanması ve suyun o saatte kademeli olarak yeniden şebekeye ulaştırılmasının planlandığı bildirildi.

Nallıhan su kesintisi 23 Temmuz 2026

Nallıhan ilçesine bağlı Soğukkuyu ve Kuruca mahallerine su taşıyan ana iletim hattındaki arıza sebebiyle iki mahallede de tahmini olarak saat 17.00’ye kadar su kesintisi uygulanacak.

Gölbaşı su kesintisi 23 Temmuz 2026

Gölbaşı’nın incek Mahallesi’ne bağlı Reyhan Caddesi üzerinde gerçekleştirilen branşman bağlantı çalışması sebebiyle mahallenin bir bölümünde saat 16.00’ya kadar su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Çamlıdere su kesintisi 23 Temmuz 2026

Çamlıdere ilçesine bağlık Beyler Mahallesi Dikilitaş Mevkii’nde meydana gelen içme suyu hattı arızasının giderilmesi amacıyla yapılan çalışmaların tahmini olarak saat 17.00 civarında sonlanması ve bölgeye yeniden su verilmeye başlanması bekleniyor.

Pursaklar su kesintisi 23 Temmuz 2026

Pursaklar’da Saray Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde devam eden bağlantı çalışması sebebiyle Fatih Mahallesi’nin bir bölümünde saat 14.05’e kadar su kesintisi uygulanacağı bildirildi. Öte yandan Mimar Sinan Mahallesi Volkan Sokak’ta yaşanan arıza sebebiyle bu bölgede sular saat 16.05’e kadar kesik olacak.

Elmadağ su kesintisi 23 Temmuz 2026

Elmadağ ilçesinde Yenidoğan Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana gelen içme suyu hattı arızası nedeniyle Yenidoğan ve Yenipınar mahallelerinin bazı bölümlerinde saat 15.00’e kadar su kesintisi yaşanacağı bildirildi.

ASKİ su kesintisi sorgulama nasıl yapılır?

Ankara’da yaşayan vatandaşları, bulundukları ilçelerde yaşanan planlı veya plansız su kesintilerine ilişkin güncel bilgilere ASKİ’nin resmi kanalları üzerinden ulaşabilirler. Öte yandan ALO 185 Çağrı Merkezi ve e-Devlet sistemi üzerinden de arıza sorgulaması yapılabilmektedir.

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