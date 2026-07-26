Antalya’da otomobil uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde acı bir kaza meydana geldi. Alınan bilgilere göre Taşağıl-Derebucak kara yolunda seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda uçuruma yuvarlandı. Facia kazada 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Kazanın yaşandığı bölgeye çok sayıda ekip intikal etti.

Otomobil uçuruma yuvarlandı

Manavgat’a bağlı Beydiğin Mahallesi civarlarında yaşanan kazanın ardından, görgü tanıkları olayı yetkililere ihbar etti. İhbar sonrası bölgeye gelen sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri, zorlu arazi şartlarında uçuruma inerek araçta bulunan kişilere ulaşmaya çalıştı.

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5 kişi hayatını kaybetti

Olay yerinde yapılan incelemeler neticesinde otomobildeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken yaralı 2 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Antalya Valisi Hulusi Şahin’den açıklama

Kazaya ilişkin açıklama yapan Antalya Valisi Hulusi Şahin, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada araçta toplam 7 kişinin bulunduğunu, bunlardan 5’inin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yaralılardan birinin hamile olduğunu belirten Şahin, ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.