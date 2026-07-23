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Üniversite öğrencilerine aylık 50 bin TL burs desteği

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber öğrenciler de burs alacakları kurumları araştırırken, Bitlis Eren Üniversitesi de tercih döneminde Tıp Fakültesi'ne ilk 15 bin başarı sıralamasıyla yerleşen öğrencilere aylık 50 bin liraya kadar burs desteği vereceğini açıkladı.

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Eklenme 23.07.2026 - 15:34
Güncellenme 23.07.2026 - 15:54
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla beraber öğrencileri tercih heyecanı sardı. Öğrenciler burs alacakları kurumları da araştırırken, üniversiteler de başarılı öğrencileri bünyelerine çekmek amacıyla farklı burs desteklerini duyurmaya başladı.

ÖĞRENCİLERE AYLIK 50 BİN TL BURS

Bu doğrultuda, Bitlis Eren Üniversitesi de tercih dönemine ilişkin burs desteğini paylaşırken, belirli başarı sıralamasıyla yerleşen öğrenciler aylık 50 bin liraya kadar burs desteği vereceğini açıkladı.

Buna göre, Bitlis Eren Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sayısal puan türünde ilk 15 bin başarı sıralamasıyla yerleşen öğrencilere aylık 50 bin lira burs desteği verilecek. Tıp Fakültesi’ne 15 bin 001 ve üzeri başarı sıralamasıyla yerleşen öğrenciler dahil 30 bin TL burs desteği almaya hak kazanacak.

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MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİLERİNE DE ÇEŞİTLİ TUTARLARDA BURS DESTEĞİ

Üniversite, Tıp Fakültesi’nin yanı sıra Mühendislik Fakültesi’ne yerleşen öğrenciler için de burs imkânı sağlarken, ilk 50 bine yerleşenler için aylık 26 bin lira, 50 bin 001 ile 100 bin arasında yerleşen öğrenciler için 21 bin lira, 100 bin 001 ile 150 bin arasında yerleşen öğrenciler için 18 bin lira, 150 bin 001 ile 200 bin arasında yerleşen öğrenciler için ise aylık 15 bin lira burs desteği vereceğini duyurdu.

Aynı zamanda bölüm başında ilk sıralara yerleşenler için ise ek başarı bursları verilecek.

BÖLÜM BİRİNCİLERİNE 17 BİN TL BURS

Bunun yanı sıra Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi’nde bölüm birincisi olarak yerleşen öğrencilere aylık 17 bin lira, ikinci sıradaki öğrencilere 13 bin lira, üçüncü öğrencilere 9 bin lira burs verilecek.

MİLLİ SPORCULARA AYLIK 17 BİN TL BURS FIRSATI

Spor Bilimleri Fakültesi’ne yerleşen milli sporculara da aylık 17 bin lira burs desteği alabilecek.

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