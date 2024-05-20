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Karasu’da İnşaat Kazısında Ceset Bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yapılan bir inşaat kazısında ceset bulundu.

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir inşaat kazısında ceset bulundu.

Aşağı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi Toki Konutları yanında bir inşaat kazısı sırasında kepçe operatörü bir cisim fark etti.

Kepçeden inip bakınca ceset olduğunu gören operatör, durumu polise bildirdi.

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde yapılan bir inşaat kazısında ceset bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinde bir kadına ait olduğu tahmin edilen cesedin, elleri ve ayaklarının bağlı olduğu öğrenildi.

Ceset, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne gönderildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Ceset
Sakarya

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