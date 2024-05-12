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Motokurye Ata Emre Akman Bursa’da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Balıkesir'de motokurye olan Ata Emre Akman, uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

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Balıkesir’de motokurye olarak çalışan ve sipariş götürdüğü sokakta uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ata Emre Akman (20), Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toprağa verildi.

Karesi ilçesi Emir Sokağı’nda dün bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ın cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morgundan alınarak, Mustafakemalpaşa’daki baba ocağına götürüldü ve helallik alındı.

Öğle vakti Muradiyesarnıç Mahallesi meydanında kılınan cenaze namazı sonrasında Akman’ın cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.

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Balıkesir'de motokurye olan Ata Emre Akman, uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Cenaze törenine, Akman’ın ailesi, arkadaşları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Olay

Henüz 5 gün önce işe giren ve siparişi teslim etmek için motosikletle yola çıkan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman’a, E.Ö. (17) adlı kişi, Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı’nda henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla saldırılmıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 10 bıçak darbesi alan Akman, olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan E.Ö. polis ekiplerince yakalanmıştı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Motokurye

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