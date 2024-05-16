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Semih Sevim’in Ölümüyle İlgili Baba ve Kız Yargılanıyor

Sanıklar Seçil Çiftçi ile babası Cemal Çiftçi, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle yargılanıyor.

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Sancaktepe’de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim’in ölümüne ilişkin yargılanan baba ve kızının “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Seçil Çiftçi ile tutuksuz yargılanan babası Cemal Çiftçi katıldı. Duruşmada, ölen Semih Sevim’in müşteki ailesi de hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıklar Seçil Çiftçi ile babası Cemal Çiftçi’nin “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

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Sanıklar Seçil Çiftçi ile babası Cemal Çiftçi, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle yargılanıyor.

Mütalaada ayrıca, sanık Cemal Çiftçi’nin hükümle birlikte tutuklanmasına karar verilmesi istendi.

Söz verilen sanıklar ve avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre verilmesi talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Seçil Çiftçi’nin tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Sanıklar ve avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre verilmesine hükmeden heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Semih Sevim’in (40) cesedinin 1 Ocak 2023’te Sancaktepe Sazak Çeşme mesire alanında bulunduğu anlatılıyor.

Otopsi raporunda, “Semih Sevim’in ölümünün, genel beden travmasına bağlı yüz, kafatası ve ekstremite kırıklarıyla birlikte beyin kanaması ve bağla boğma sonucu meydana geldiği” belirtilen iddianamede, bu tespitler ışığında sanık Seçil Çiftçi’nin tek başına bu yaralanmalara sebebiyet veremeyeceği ve şahsın ölümüne neden olan fiilleri babasıyla birlikte gerçekleştirdiği yönünde kanaat oluştuğu kaydediliyor.

İddianamede, ifadesinde Semih Sevim’i, Şişli’deki evinde bir süre boğuştuktan sonra külotlu çorapla boğarak öldürdüğünü belirten Seçil Çiftçi ile babası Cemal Çiftçi’nin, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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