Acun Ilıcalı’dan Fenerbahçe başkanlığı açıklaması

Ali Koç döneminde Fenerbahçe’nin asbaşkanlığı görevini yürüten Acun Ilıcalı, Fatih Altaylı’nın YouTube programına katıldı. Ilıcalı, programda samimi açıklamalarda bulundu.

ACUN ILICALI, FENERBAHÇE BAŞKANI OLACAK MI?

Altaylı’nın, Ilıcalı’ya başkanlık hayali olup olmadığı sorusuna Ilıcalı, şu şekilde yanıt verdi:

“Hayatımın hiçbir döneminde başkan olmak gibi bir planım olmadı. Ben hiçbir zaman ileride şöyle olayım, böyle olayım demedim. Ben bütün başarı hikâyemde bir adım sonrasını karar vererek doğru adım attım. Çünkü ileride kendine yönelik hedef koyduğun zaman doğru yapmadığımı düşünüyorum.

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Geleceğe yönelik koyduğun hedef belki doğru olmayabilir ve seni yanlışa götürebilir. Sen önce hep bir adımı geç. O an ne gerekiyorsa bu sorunun cevabı benim için düşünmedim.”

“GEREKEN FEDAKARLIĞI YAPARIM”

Ilıcalı, önümüzdeki dönemlerde ne olacağını ve şartların ne gerektirdiğini bilmediğini fakat gerektiğinde kulüp için fedakârlık yapacağını ifade ederek, “Fenerbahçe için fedakârlık yapmam gerekirse yaparım. Çünkü Fenerbahçe taraftarı her zaman fedakârdır. Taraftarlar maaşından kısıp Fenerbahçe’nin formasını alıyor ve bilet alarak maça gidiyor. Taraftarımızın bu konuda yaptığı fedakârlık, tribünlere gelip takımını desteklemesi, gişedeki ufacık gibi gözüken rakamlar aslında birleştiğinde Fenerbahçe’yi oluşturuyor.

Fenerbahçe dediğimiz takım o ufak gişe rakamlarının birleşerek yılda 100 milyon euro olması demek. Yoksa 10 zengin Fenerbahçe’yi döndüremez” dedi.

YÖNETİCİLİKTEN PİŞMAN OLDU MU?

Altaylı’nın Fenerbahçe yöneticisi olduğuna pişman olup olmadığı sorusunu ise Ilıcalı, şu şekilde yanıt verdi:

“Hayır pişman olmadım. Ben hayatımdaki zor şeylerden ders çıkarmasını bilirim. Bu nedenle Fenerbahçe’deki bir yıl bana çok şey kattı. Yönetici olarak büyük tecrübe sahibi oldum.

Bugün Premier Lig’de olmamın en büyük anahtarlarından biri de belki budur. Orada öğrendiklerim, bütün gözlemlerim sayesinde Premier Lig’e yükselmiş olabiliriz.

Zaten Ali Koç sayesinde her zaman yöneticiliğe çok yakındım. Beni hep ailenin içinde tutmuşlardı. Kararlarda ve operasyonlarda olmasam da hep yakından izledim. Oradaki başarılı ve başarısız birçok şeyi gözlemlemek benim için büyük avantaj oldu.”

İPTAL EDİLEN LOCA HAKKINDA AÇIKLAMA

Son olarak iptal edilen locasına yönelik açıklama yapan Ilıcalı, şunları söyledi:

“Bunlar tabii ki üzücü şeyler. Mahkemeye müracaat ettim ben de. Mahkeme zaten hemen 15-20 günde karar verip ‘Böyle bir şey olamaz, loca verilecektir’ diye karar verdi. İnşallah bu konuda Aziz Yıldırım da sakinleşerek takıma konsantre olur. Biz de başarıyı yakalarız. Fenerbahçe’nin başarısı benim için de her şeyden önemli.”