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Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor'a konuk olacak. Bu kapsamda karşılaşmanın tarihi ve saati açıklandı.

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Eklenme 30.08.2026 - 11:05

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadelede taraflar üç puan almayı hedeflerken, karşılaşmanın tarihi ve saati de merak konusu oldu.

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Fenerbahçe karşılaşması, 30 Ağustos Pazar günü (bugün) saat 21:30’da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE, SAMSUNSPOR’A KARŞI 41 GALİBİYET ALDI

İki takım arasındaki rekabette Fenerbahçe’nin net bir üstünlüğü bulunurken, Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki tüm müsabakalarda sarı-lacivertli takım 41 galibiyet aldı.

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Samsun ekibi ise bu karşılaşmalarda sadece 14 defa kazanabildi. Kalan 21 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı.

Kırmızı beyazlı takımın evinde oynadığı Fenerbahçe karşılaşmaları daha dengeli bir tablo oluşturmasına rağmen sarı-lacivertli takımın 15, Samsunspor’un ise 12 galibiyeti bulunuyor.

SAMSUNSPOR, FENERBAHÇE KARŞISINDA SADECE BİR DEFA KAZANDI

Samsun ekibi, sarı-lacivertli takımla oynadığı son 13 Süper Lig karşılaşmasından sadece bir defa galip ayrılabildi.

Samsunspor, 2012 yılının Şubat ayında evinde oynadığı Fenerbahçe karşılaşmasını 3-1 kazanarak büyük ses getirmişti.

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