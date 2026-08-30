Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’dan ilk açıklama: Son hali ortaya çıktı

Dün akşam Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinde kalp krizi geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz, hastanede gördüğü tedavinin ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin ilk açıklamayı yaptı.

HASTANE ODASINDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Yılmaz, hastane odasından yaptığı paylaşımda sağlık durumuna yönelik açıklamalarda bulundu. Ayrıca güncel bir fotoğrafını da paylaşan Yılmaz’ın yorgun hali gözlerden kaçmadı.

Ünlü komedyen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

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“Sağ olun arkadaşlar iyiyim. Tam Gora’nın çekimleri bitti. Dedim ki şimdi iş bitince çıkar yorgunluğu. Sette hiç belli etmez. kemikli, ağır iş bitince. Dün kötü bir ağrı saplandı göğsüme, sırtıma. Eve gidip yatsam hâlâ yatıyor olurdum. Ayvacık’taki ilk hastanede buradaki Çanakkale’deki arkadaşlarıma teşekkür ederim, edeceğim sonra detaylı. Soran eden, gelen herkese teşekkür ederim.

Sağlık Bakanımız da sağ olsun geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Tüm sağlık dünyası zaten beni sever, ne mutlu. Neyse kötü bir gün geçirdim ve selam. Doktorlar stresten uzak durun dedi, güldüm. Yine abi az iç diyen, saçı kesti yeni imaj diyenlere bir sözüm var. Siz olmasanız kalp krizi de olmazdı hayatta. Sevenlere tekrar tekrar teşekkür ederim. Sağlıklı olun inşallah.”